Календарі-2023 від київських художників налаштовують на наближення української Перемоги

Потужні календарі на 2023 рік, які налаштовують на беззаперечну Перемогу України у війні проти росії, видали друком знамениті київські художники Володимир Євкар та Юрій Журавель.

Календар Євкара має назву “Іду на ви!” – вираз київського князя-завойовника Світослава Хороброго, повторений у гаслі сучасних Сил Спецоперацій ЗСУ. На сторінках календаря – ілюстрації з напівмагічним сенсом, які відносять у різні епохи героїв державотворення на землях сучасної України: від скіфів до козаків-характерників.

У календарі Журавля – портретна галерея від Героїв української минувшини до Героїв сучасності, полеглих у боях проти окупантів з росії.

Обидва календарі вийшли друком лімітованими партіями і користуються високим попитом у військових та цивільного населення України, яка згадує свою історію в боях проти оскаженілого ворога…