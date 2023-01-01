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Календарі-2023 від київських художників налаштовують на наближення української Перемоги

Дата: 01.01.2023
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Потужні календарі на 2023 рік, які налаштовують на беззаперечну Перемогу України у війні проти росії,  видали друком знамениті київські художники Володимир Євкар та Юрій Журавель.

Календар Євкара має назву “Іду на ви!” – вираз київського князя-завойовника Світослава Хороброго, повторений у гаслі сучасних Сил Спецоперацій ЗСУ. На сторінках календаря – ілюстрації з напівмагічним сенсом, які відносять у різні епохи героїв державотворення на землях сучасної України: від скіфів до козаків-характерників.

Календар Володимира Євкара пояснює історію становлення незламного духу воїнів-характерників

У календарі Журавля – портретна галерея від Героїв української минувшини до Героїв сучасності, полеглих у боях проти окупантів з росії.

Юрій Журавель з портретною галереєю Героїв свого календаря

Обидва календарі вийшли друком лімітованими партіями і користуються високим попитом у військових та цивільного населення України, яка згадує свою історію в боях проти оскаженілого ворога…

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