Прогноз-2023 від СБУ і Генштабу ЗСУ: на росії побільшає “бавовни” і там частіше лунатиме сирена повітряної тривоги

Після десятої масованої ракетної атаки по Україні в Генштабі ЗСУ анансували розквіт бавовни на території держави-агресорки. Так очікується, що у 2023 році в росії значно побільшає “бавовни” і вони все частіше будуть чути сигнал тривоги. Водночас, що саме стане її причиною, не уточнюється.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Гром коротко натякнув, що сигнали повітряної тривоги у новому 2023 році на території країни-агресорки лунатимуть частіше.

“У наступному році буде ще більше “бавовни”, – анонсував він.

Раніше голова СБУ Василь Малюк також спрогнозував на наступний рік три речі:

більше “бавовни”,

нові спецоперації СБУ,

подальша зачистка п’ятої колони та любителів “русского міра” всередині України.

Варто додати, що росіяни і самі з радістю допомагають влаштовувати бавовну на своїй же території. До прикладу, у російському Енгельсі 29 грудня чули потужні вибухи. Ймовірно, окупанти збили свій Су-27. У місті також лунала повітряна тривога. Наразі окупанти розбираються, чому збили свій літак. За їхніми словами, було хмарно. Пілот винищувача загинув.

Нагадаємо, 26 грудня у Бєлгородській та Курській областях рф лунали вибухи. У такий спосіб там відзначали День народження російської протиповітряної оборони. Гучна “бавовна” прийшла й у Суджанський район Курської області. Також звуки вибухів чули у Шебекінському районі та у селищі Разумне неподалік Бєлгорода. 18 грудня у Бєлгородській області теж було чути вибухи. Дивним чином повідомлення про них по часу збігаються з повітряною тривогою на Харківщині. Отже, окупанти знову могли атакувати Україну, але щось пішло не так…

Джерело: 0382.ua