Серед найуспішніших українських стартапів року – проект Spin Technology у сфері кібербезпеки

2022 рік був дуже непростим для українських стартапів – як і для всього бізнесу. Втім, попри війну багатьом вітчизняним проєктам вдалося-таки залучити інвестиції. За підрахунками Mind, на ринку зафіксовано 54 угоди. Розмір фінансування 16 з них поки не розголошується. В інші 38 стартапів вкладено понад $724,4 млн. Але з нюансом: $500 млн із цієї суми вкладено в один проєкт. А більшість стартапів «підняли» до $1 млн. Тож прогнозовано в порівнянні з минулим роком маємо спад: тоді вітчизняні команди побили рекорд та отримали інвестиції на загальну суму $2,347 млрд.

Для щорічного рейтингу Mind відібрав стартапи, яким вдалося подолати «планку» в $5 млн. Таких проєктів виявилося небагато: тільки вісім команд пройшли рубіж. Видання включило в рейтинг і підсумовувало інвестиції лише тих компаній, які мають команди / офіси в Україні та наших співвітчизників – серед засновників. Тому за «бортом» залишилися проєкти, у яких немає команд у нашій країні. Наприклад, Eclypsium (залучив $25 млн), Atlant 3D Nanosystems ($15 млн), Аegiq ($4,8 млн).

Цього року чотири місця в топ-8 посіли криптостартапи, незважаючи на «криптозиму» – стрімкий обвал в цій індустрії – вони встигли «піймати хвилю».

Цікавий досвід компанії Spin Technology (раніше Spinbackup) з центральним офісом у Києві та офісами в Лос-Анджелесі і Пало-Альто (США). Це стартап із сфери кібербезпеки. Команда з 80 чоловік під керівництвом Дмитра Донцова розробила своєрідні антивіруси для сторонніх SaaS-сервісів. ПЗ розпізнає загрози на різних платформах: Google Workspace, Microsoft Office 365, Salesforce тощо.

Платформа містить чотири компоненти: моніторинг програм-вимагачів і реагування на них, оцінка ризиків застосунків, запобігання витоку даних, резервне копіювання та відновлення. У Spin понад 1600 клієнтів: Toyota, OFS, Utibrain, Autodoc, Miller тощо.

У серпні Spin залучила $16 млн від Blueprint Equity, Santa Barbara Venture Partners і Blu Venture Investors. Компанію оцінили в $55 млн. Отримані кошти пішли на подальшу експансію, розширення послуг, збільшення команд маркетингу, продажів та інженерів.