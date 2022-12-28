Національний тиждень читання-2022: серед історичної художньої прози абсолютним лідером симпатій читачів залишається “Чорний ворон” Василя Шкляра

Під час проведення Національного тижня читання Український інститут книги визначив добірку історичної художньої прози, що користується найбільшою популярністю у читачів понад 60 опитаних провідних бібліотек країни. До довгого списку увійшли аж 5 романів Василя Шкляра, а його “Чорний ворон. Залишенець” став абсолютним лідером за кількістю голосів. Серед любителів історичної художньої прози особливим успіхом також користуються тексти Андрія Кокотюхи (4 назви у списку), Володимира Рутківського (3 назви), Валентина Чемериса (3 назви).
Від “Козацького краю”: прикметно те, що двоє з чотирьох письменників-”рекордсменів”, чиї книги користуються найбільшою популярністю в українських читачів, Василь Шкляр та Володимир Рутківський – родом з Черкащини. До довгого списку найпопулярніших серед читачів книг увійшли 5 творів Шкляра і 3 твори Рутківського, до короткого списку – відповідно, 4 і 2 книги цих авторів. Цікаво, що найпопулярніші свої твори ці письменники теж присвятили Черкащині: “Чорний ворон” уродженця Лисянки Шкляра – про повстанців Холодного Яру початку ХХ століття (до речі, у списку найпопулярніших книг є і книга Горліса-Горського “Холодний Яр”), а “Сторожова застава” уродженця черкаського лівобережжя Рутківського – про літописне давньоруське місто Римів, яке було на місці рідної йому Великої Бурімки…
Довгий список від Українського інституту книги:
- Василь Шкляр «Чорний ворон. Залишенець» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Василь Шкляр «Характерник» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Володимир Лис «Століття Якова» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Василь Шкляр «Троща» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Андрій Кокотюха «Червоний. Без ліній фронту» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Марта Холл Келлі «Бузкові дівчата» (Нора-Друк)
- Роман Іваничук «Мальви» (Фоліо)
- Павло Загребельний «Роксолана» (А-ба-ба-га-ла-ма-га)
- Володимир Рутківський «Джури козака Швайки» (Видавництво Старого Лева)
- Марія Матіос «Букова земля» (А-ба-ба-га-ла-ма-га)
- Володимир Рутківський «Сторожова застава» (А-ба-ба-га-ла-ма-га)
- Валентин Чемерис «Фортеця на Борисфені» (Фоліо)
- Андрій Кокотюха «Справа отамана зеленого» (Фоліо)
- Пантелеймон Куліш «Чорна рада» (Фоліо)
- Марія Морозенко «Іван Сірко» (Видавництво Старого Лева)
- Дімаров Анатолій «І будуть люди» (Фоліо)
- Василь Шкляр «Маруся» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Софія Андрухович «Фелікс Австрія» (Видавництво Старого Лева)
- Тимур Литовченко «Орлі, син Орлика» (Фоліо)
- Світлана Талан «Розколоте небо» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Валентин Чемерис «Ярославна» (Фоліо)
- Лора Підгірна «Омбре. Над темрявою і світлом» (КМ-Букс)
- Віктор Вальд «Отаман» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Петро Лущик «Галицька сага» (Фоліо)
- Василь Шкляр «Самотній вовк» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Володимир Рутківський «Сині води» (А-ба-ба-га-ла-ма-га)
- Костянтин Тур-Коновалов «Крути 1918» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Олександр Зубченко «Перемагаючи долю» (Видавництво Старого Лева)
- Юрій Горліс-Горський «Холодний Яр» (Апріорі)
- Роберт Харріс «Імперій» (Фоліо)
- Олександра Орлова «Чотири князівни» (Портал)
- Улас Самчук «Марія» (Фоліо)
- Томас Кініллі «Список Шиндлера» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Андрій Кокотюха «Багряний рейд» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Андрій Кокотюха «Чорний ліс» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Брати Капранови «Справа Сивого» (Нора-Друк)
- Едіт Еґер «Вибір» (Книголав)
- Чемерис Валентин «Рогнеда» (Фоліо)
- Брати Капранови «Забудь-річка» (Нора-Друк, Зелений пес)
- Яріш Ярослав «Судний день» (Фоліо)
- Павло Наніїв «Тричі продана» (Клуб Сімейного Дозвілля)
- Марія Дзюба «Писане серце» (Апріорі)
- Володимир Малик «Таємний посол» (Фоліо)
- Іван Корсак «Отаман Чайка. Немиричів ключ» (Ярославів Вал)
- Павло Загребельний «Диво» (Фоліо)
Про Національний тиждень читання — 2022 можна прочитати тут.