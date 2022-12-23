Візит Зеленського до США: в ОП зробили чотири висновки

Влада США остаточно прийняла рішення, що Росія має програти в агресивній війні проти України. Це головний висновок, який можна зробити після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтона, написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 22 грудня.

”США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів “території в обмін на псевдомир” не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії “поговоріть з нами” нікого не цікавить…”, – написав Подоляк.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський прибув до США та зустрівся з президентом Джо Байденом. Американський лідер пообіцяв українському народу постійну підтримку у відбитті російської агресії, заявивши, що США допоможуть Києву досягти “справедливого миру”.