Пісню, яку відомий співак присвятив своєму загиблому комбату “Карпатської Січі”, виконав Черкаський народний хор

Пісню, яку український співак, а нині воїн ЗСУ Юрко Юрченко, відомий широкому загалу в Україні як Юркеш (Yurko-Yurcash Yurchenko) присвятив своєму загиблому командиру Олегу Куцину, виконав ще й Черкаський народний хор.

Хорове виконання фактично бойового гімну 49-го батальйону ЗСУ “Карпатська Січ”, яким командував Олег Куцин (“Кум”) – не випадкове, адже славетний комбат дуже любив Черкащину, особливо легендарний і мегазначимий для кожного українського патріота Холодний Яр.

Нагадаємо: Олег Куцин геройськи загинув у бою проти російських окупантів у червні 2022 року, поблизу Вірнопілля на Харківщині. Для бойових побратимів Куцина з “Карпатської Січі”, зокрема і для автора пісні Юрка-Юркеша Юрченка, Холодний Яр і холодноярська козацька церква Петра Калнишевського залишаються місцем, де згадують свого полеглого в бою Отамана поруч з іменами славетних отаманів інших часів…