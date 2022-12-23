Ексглава “Роскосмосу” Рогозін потрапив під обстріл у ресторані Донецька: отримав поранення у сідницю

Російські пропагандисти повідомляють, що в Донецьку був обстріляний ресторан “Шеш-Беш”, де саме відзначав свій день народження колишній керівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін, який внаслідок цього отримав незначні поранення, пише Новинарня.

Як стверджує російська агенція “РИА Новости” з посиланням на помічника Рогозіна, загрози його життю немає.

За даними телеграм-каналу “База“, колишній посадовець, який нині очолює “інспекторську групу “Царські вовки”, отримав осколкові поранення м’яких тканин голови, лівого стегна і сідниці.

Також поранений так званий “глава уряду ДНР” Віталій Хоценко, а його охоронець і ще одна особа загинули.

21 грудня Рогозіну виповнилося 59 років.

Він керував держкорпорацією “Роскосмос” із травня 2018 року, а в липні 2022-го був звільнений з цієї посади. Невдовзі Рогозін заявив, що вирушає “у зону спеціальної військової операції, де очолить таку собі “експертну групу” з метою надання військово-технічної допомоги підрозділам російської армії.

Напередодні проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії тимчасово окупованих територій Запорізької й Херсонської областей та ОРДЛО в російських каналах з’являлися повідомлення про те, що Рогозін очолить новий “Кримський федеральний округ” РФ, у який мали увійти “новоприєднані” території та окупований з 2014 року Крим.

Втім, такого призначення так і не відбулося.