Тільки після початку повномасштабного вторгнення в Україну росія погубила вже більше 100 тисяч своїх солдатів і офіцерів!

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3003 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,
- артилерійських систем – 1978 (+6) од,
- РСЗВ – 413 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!