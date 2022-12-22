Тільки після початку повномасштабного вторгнення в Україну росія погубила вже більше 100 тисяч своїх солдатів і офіцерів!

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3003 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,

артилерійських систем – 1978 (+6) од,

РСЗВ – 413 (+1) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!