Загорівся єдиний в росії авіанесучий крейсер “Адмірал Кузнєцов”

У російському Мурманську зайнявся авіанесучий крейсер “Адмірал Кузнєцов”, який стоїть на ремонті.

Джерело: РИА Новости з посиланням на екстрені служби та голову Об’єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова та

Деталі: Екстрені служби повідомили, що на крейсері “Адмірал Кузнєцов”, що стоїть на ремонтному заводі “Звездочка”, сталася пожежа.

Голова Об’єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що “маленьке займання” сталося під час ремонту. За його словами, збитків та постраждалих нібито немає.

Довідка

Авіанесучий крейсер при закладці мав назву “Рига”, при спуску на воду в грудні 1985 року отримав назву “Тбілісі”. У 1990 році наказом міністра оборони СРСР Язова (пізніше – путчиста так званого ГКЧП) перейменований на “Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов”. Таку довжелезну і примітивну офіційну назву ніхто, звичайно ж, не називає – завжди говорять просто “Адмірал Кузнєцов”. Після розвалу СРСР мав залишатися у складі Чорноморського флоту України, але попри офіційне попередження тодішнього президента Леоніда Кравчука, крейсер було викрадено росіянами у грудні 1991 року. Включений до складу Північного флоту рф, корабель так і не відзначився у жодних бойових діях. Натомість, після затяжного і ганебно довгого переходу до берегів Сирії, у листопаді й грудні 2016 року на борту корабля сталося дві надзвичайні події,внаслідок яких росія без одного втручання ворога втратила два бойові літаки: один розбився при посадці на палубу, інший – зісковзнувся, впав за борт і втонув. У обох випадках льотчики геройськи катапультувалися. До речі, подібні втрати літаків з борту “Адмірала Кузнєцова” трапилися ще й у 2004 та 2005 роках.

Крейсер “Адмірал Кузнєцов” розпочав капітальний ремонт у 2017 році після операції на узбережжі Сирії. У жовтні 2018 року він покидав плавдок ПД-50 82-го суднобудівного заводу в Росляково, коли той почав тонути. Через аварію на палубу впав кран та пошкодив її.

Ремонт судна продовжився, але через рік. у 2019 році на крейсері “Адмірал Кузнєцов” відбулась масштабна пожежа. Постраждали щонайменше 6 людей.

Роботи на судні планували завершити у 2024 році. Ремонт та модернізація крейсера мали подовжити строк експлуатації старого корабля у складі військово-морських сил РФ ще на 10-15 років.