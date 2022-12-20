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У війні проти України росія вже втратила більше 99 тисяч солдатів і офіцерів

Дата: 20.12.2022
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Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів та 2 995 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 960 (+7) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 177 (+2) од.

Дані уточнюються.

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