У війні проти України росія вже втратила більше 99 тисяч солдатів і офіцерів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів та 2 995 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 995 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,

артилерійських систем – 1 960 (+7) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 177 (+2) од.

Дані уточнюються.