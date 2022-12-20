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Соціологи розповіли, коли українці збираються святкувати Різдво

Дата: 20.12.2022
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Символічну ялинку, яку назвали "ялинкою незламності", відкрили в Києві у День Святого Миколая, 19 грудня (на фото). ЇЇ висота - всього 12 метрів (проти 31 м торік). Днем раніше відкрито і ялинку у Львові, Є вже ялинка і в героїчному Харкові - причому, її втановлено на уламках збитої російської ракети С-300.

11% українців відзначатимуть цьогорічне Різдво 25 грудня, а чверть опитаних — і в цю дату, і 7 січня.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

Соціологи зазначають, що за останній рік кількість цих категорій респондентів зросла з 4% та 18% відповідно.

Понад половина українців ( 55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, торік таких було 71%.

Найчастіше про подвійне святкування Різдва або про святкування лише 25 грудня говорили мешканці західних областей, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також зазначається, що за останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня — з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% ( в 2021 році – 58%). Ще 23% відзначили, що їм байдуже це питання, ще 2% не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва також є серед жителів західних областей та Києва. Серед парафіян ПЦУ таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Серед мешканців південних та східних областей відносна більшість не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва. У віковому розрізі найбільшу кількість противників фіксують у старшій та середній вікових групах. Там ідею перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня підтримують понад 40%, але не менш як третина — проти.

Опитування проводилось з 20 по 21 листопада. Було опитано 1000 методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму, а також тих, де був відсутній український мобільний зв’язок.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем, або новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

 Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знову загострилася дискусія щодо дати святкування Різдва. Цього року ПЦУ дозволила проводити різдвяні служби 25 грудня. Їх проводитимуть за рішенням настоятеля та громади, якщо цього хочуть віруючі. Після служб священиків просять повідомити Київську митрополію, скільки людей у них брали участь.

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