Соціологи розповіли, коли українці збираються святкувати Різдво

11% українців відзначатимуть цьогорічне Різдво 25 грудня, а чверть опитаних — і в цю дату, і 7 січня.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

Соціологи зазначають, що за останній рік кількість цих категорій респондентів зросла з 4% та 18% відповідно.

Понад половина українців ( 55%) святкуватимуть Різдво 7 січня, торік таких було 71%.

Найчастіше про подвійне святкування Різдва або про святкування лише 25 грудня говорили мешканці західних областей, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також зазначається, що за останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня — з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% ( в 2021 році – 58%). Ще 23% відзначили, що їм байдуже це питання, ще 2% не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва також є серед жителів західних областей та Києва. Серед парафіян ПЦУ таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Серед мешканців південних та східних областей відносна більшість не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва. У віковому розрізі найбільшу кількість противників фіксують у старшій та середній вікових групах. Там ідею перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня підтримують понад 40%, але не менш як третина — проти.

Опитування проводилось з 20 по 21 листопада. Було опитано 1000 методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму, а також тих, де був відсутній український мобільний зв’язок.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем, або новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знову загострилася дискусія щодо дати святкування Різдва. Цього року ПЦУ дозволила проводити різдвяні служби 25 грудня . Їх проводитимуть за рішенням настоятеля та громади, якщо цього хочуть віруючі. Після служб священиків просять повідомити Київську митрополію, скільки людей у них брали участь.