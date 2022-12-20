“Спецоперація айтівців на енергетичному фронті”: розроблено застосунок, здатний забезпечити безперебійну роботу магазинних кас в Україні на випадок блекауту

Міжнародна компанія Nielsen та українська продуктова IT-компанія Datawiz розробили застосунок Brave store, що забезпечує безперебійну роботу каси в магазинах під час відсутності світла та зв’язку.

Про це пише rau.ua.

Головна перевага застосунку – робота в режимі офлайн з системами IOS та Android. Це допоможе будь-якому магазину продовжувати працювати навіть під час блекаутів. Зокрема, додаток Brave store дозволяє:

сканувати товари, формувати чеки та розраховувати клієнтів;

завантажити списки товарів та оновлювати ціни;

зберігати чеки.

Аби активувати застосунок, касир має відкрити його на власному пристрої та завантажити прайс-лист у форматі Exel. Оновлювати прайс можна щодня чи щотижня. Передати прайс-лист у фіксованому форматі xls на торгівельну точку можна навіть через месенджер чи електронну пошту. При цьому старий прайс буде перезатерто автоматично. При цьому програма зберігає чеки та аналітику, дозволяє QR-зацію чеків для швидкого проведення в системі чи виведення чеків у вигляді barcode. Додаток вже можна завантажити для iOS та Android Компанія забезпечує безплатну інтеграцію, навчання та запуск за 1-2 робочих дні після погодження деталей. Гасло застосунка: “Працюй на перемогу навіть в оффлайні. Без світла, без зв’язку, але головне – БЕЗ НИХ”. Нагадаємо, онлайн-кінотеатр «Такфлікс» випустив застосунок для iPhone. Він дозволяє дивитися якісне українське кіно на мобільних телефонах і транслювати його на телевізори. Також повідомлялося, що український застосунок для тренування мозку Impulse став світовим лідером за кількістю завантажень у категорії Health & Fitness в App Store.