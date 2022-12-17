Національний відбір на “Євробачення-2023″: як голосувати за фаворита

Цієї суботи, 17 грудня, о 17:00 відбудеться фінал Національного відбору учасника на “Євробачення-2023″, за результатами якого стане відомо, хто представить Україну на Пісенному конкурсі “Євробачення” наступного року, повідомляє Суспільне.

Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх платформах: телебаченні, діджиталі та радіо.

Пряму трансляцію можна буде дивитися:

Як голосувати

Українці вперше зможуть голосувати за представника на “Євробачення” в застосунку “Дія” — про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Переможця фіналу визначатимуть журі та глядачі шляхом глядацького голосування: по 50% результату голосування.

Голосування за допомогою СМС цьогоріч не буде — українці вперше зможуть голосувати за представника на “Євробачення” в застосунку “Дія” — про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За фіналістів зможуть проголосувати громадяни України, старші за 14 років, та які встановили застосунок.

Після виступу 10 фіналістів Нацвідбору ведучі оголосять про старт голосування. У вас буде певний час, щоб віддати свій голос у Дії за кандидата-фаворита. Для цього:

зайдіть у застосунок Дія

натисніть “Послуги” та виберіть “Опитування”

виберіть улюбленця серед 10 кандидатів

У фіналі візьмуть участь десятеро фіналістів Нацвідбору. Переможець потрапить на 67-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2023, що відбудеться у Ліверпулі наступного року.

Де відбудеться Нацвідбір “Євробачення-2023″

Концерту в великій залі з тисячами глядачів цьогоріч, зогляду на повномасштабну агресію Росії проти України, не буде. Заради безпеки учасників та гостей події відбір проведуть в укритті, але де саме це буде – не розголошують. Про це розповіла голова української делегації на “Євробаченні” Оксана Скибінська:

“Те, що стосується місця Національного відбору – воно не буде оголошуватися. Ми заявляємо лише укриття, виключно в цілях безпеки, бо нам дуже важливо зберегти максимальний рівень безпеки для фіналістів та всіх присутніх в укритті”.

Отже, фанати “Євробачення” не зможуть придбати квитки на подію, як це було раніше. Тим не менш, Суспільне Мовлення запрошує представників медіа та фан-спільнот подати заявки на акредитацію на Нацвідбір.

Послідовність виступів фіналістів

Журі Нацвідбору “Євробачення-2023″

Журі Нацвідбору на “Євробачення-2023″ цьогоріч обирали українці в застосунку “Дія”. Згідно з рейтингом, до трійки музичного журі увійшли:

Тарас Тополя, лідер гурту “Антитіла”, доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду “АНТИТІЛА”;

Джамала, співачка та переможниця “Євробаченя-2016″, володарка “Нагороди за визначне лідерство артиста” від Атлантичної ради США 2022 року.

Юлія Саніна, фронтвумен гурту “The Hardkiss”, авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу “X-Фактор”, учасницею телешоу “Танці з зірками”.

Ведучі Нацвідбору “Євробачення-2023″ Ведучими пісенного шоу, що цьогоріч проходитиме в укритті, стануть солістка Go_A Катерина Павленко, співачка Злата Оґнєвіч та незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко.