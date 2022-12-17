Фільм «Залізні метелики» про трагедію МН17 покажуть на Берлінале

Фільм «Залізні метелики» Романа Любого про трагедію МН17 покажуть на Берлінале, пише TheVillage.

Його зняли Babylon’13 у копродукції з німецькою компанією Trima.

«Улітку 2014 року соняшникові поля й вугільні шахти на сході України перетворюються на місце злочину площею 12 квадратних кілометрів. Багатошарове розслідування збиття рейсу MH17, під час якого в тілі пілота знайшли шрапнель у формі метелика, свідчить про причетність держави до воєнного злочину, який залишається безкарним», – ідеться в описі до фільму.

У фільмі поєднали архівні кадри, вирізки зі справ, фрагменти телеефірів, інтервʼю, документальні спостереження, анімацію, елементи перформансу й уривки розмов російських військових.

Трейлер фільму «Залізні метелики».

Стрічку демонструватимуть у секції «Панорама». Берлінале триватиме з 16 до 26 лютого 2023 року.

Роман Любий працює в кіно, театрі й музиці. Його дебютний повнометражний документальний фільм «Записка війни» – це сюрреалістична кінематографічна мандрівка на передову, змонтована зі кадрів, знятих українськими солдатами у 2014 році.

Фільм «Залізні метелики» також покажуть на фестивалі незалежного кіно «Санденс» у США в січні 2023 року. Українська прем’єра стрічки має відбутися в липні 2023 року.