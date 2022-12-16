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Німеччина передала Україні додаткові ракети до установок IRIS-T

Дата: 16.12.2022
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Німеччина передала Україні боєприпаси та додаткові ракети до системи ППО IRIS-T.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Крім того, німецькі партнери передали броньовані машини, снаряди для артилерії та автівки швидкої медичної допомоги. За даними урядового порталу, до нового пакету військової допомоги увійшли:

  • ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T;
  • 2 броньовані евакуаційні машини;
  • 30 тисяч боєприпасів до 40-мм гранатомета;
  • 5 тисяч снарядів до 155-мм артилерійських установок;
  • 4 машини швидкої допомоги;
  • 18 вантажівок на шасі 8х8 зі змінними кузовами.

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