У Дніпрі гурт “Вертеп” присвятить Різдву “Коляду незламних” – під гаслом “Хай ворог тікає – Христос ся рождає!”

“Хай ворог тікає – Христос ся рождає!” – таке гасломає концерт відомого гурту “Вертеп”, який відбудеться у Святвечір 24 грудня, о 19:00 в арт-кафе ”Невідомий Петровський” у Дніпрі.

Четверо музикантів з цього славного гурту нині служать у ЗСУ, але для рідного міста захід організують згідно гасла “Війна війною, а Коляда за розкладом!” Побачити КОЛЯДУ НЕЗЛАМНИХ можна, забронювавши місце в арт-кафе за телефоном: 093 648 48 13

“Христос Рождається – Славімо Його! І захищаємо! Це наш перший повноцінний концерт цього року!

І здавалося б, цього року не до Колядок! вперше за 21 рік ми не планували робити Різдвяний концерт у Дніпрі, хоча б тому, що 4-ро з нас, музикантів гурту, змінили музичні інструменти на зброю, та стали до лав ЗСУ, воюємо на різних напрямках та в різних військах!

Але ж – це Різдво!) І з Божою поміччю сталися майже дива!) Бо що таке ЗСУ зокрема?

- ЗСУ: Зоря Світить Україні!)

І хай – Вертеп Військовий! Нам українцям не звикати!

І так – Різдво Воєнне! Цим нас не злякати!

Народженню сина Божого, народженню Великої України, жоден Ірод не зможе завадити!

Навіть якщо Народився Бог в окопі!

Зігріємо та евакуюємо!)

Слава Україні! Героям Слава!”, – йдеться на сторінці гурту “Вертеп” у Facebook.