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Черговий “броньований кулак” росіян ущент розбився об тероборонівців

Дата: 14.12.2022
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Росіяни згинули на українській землі, яку хотіли вкрасти... Зйомки на місці бою

Росіяни, які спробували пробити українську оборону, згоріли у своїх танках.

Відповідне фото зі спаленою ворожою бронетехнікою публікує СтратKом ЗСУ – офіційна сторінка управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.
“В зоні відповідальності Окрема бригада територіальної оборони м. Дніпро відбувся жорстокий бій: російські загарбники пішли у танкову атаку, але мордорський броньований кулак наштовхнувся на незламний дух воїнів ЗСУ, який перетворив ворожу техніку на металобрухт. Слава Україні!”, – йдется на сторінці СтратКому.

ЗСУ продовжують полювати на ворога 24/7. За будь-якої погоди.

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