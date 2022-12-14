Черговий “броньований кулак” росіян ущент розбився об тероборонівців

Росіяни, які спробували пробити українську оборону, згоріли у своїх танках.
Відповідне фото зі спаленою ворожою бронетехнікою публікує СтратKом ЗСУ – офіційна сторінка управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.
“В зоні відповідальності Окрема бригада територіальної оборони м. Дніпро відбувся жорстокий бій: російські загарбники пішли у танкову атаку, але мордорський броньований кулак наштовхнувся на незламний дух воїнів ЗСУ, який перетворив ворожу техніку на металобрухт. Слава Україні!”, – йдется на сторінці СтратКому.