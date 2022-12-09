Туреччина готова надати “плавучі електростанції” для відновлення енергосистеми України, ушкодженої обстрілами росії

Турецька компанія Karpowership веде перемовини про те, аби направити кораблі-електростанції до Румунії чи Молдови і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну для допомоги енергосистемі, повідомляє “Економічна правда”.

Про це в інтерв’ю турецькому виданню Anadolu Agency розповіла президентка компанії Зейнеп Харезі.

Компанія обговорює постачання до 400 МВт потужності в Україну за допомогою плавучих електростанцій. “Зараз ми ведемо переговори з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та іншими організаціями з надання допомоги, щоб знайти правильне рішення. Ми можемо направити кораблі до Румунії чи Молдови і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, – розповіла Харезі.

За її словами, будь-яке майно, яке прямує до України, наразі не може бути застраховане, відтак вони не можуть бути впевнені у безпеці суден. Тож, хоча спершу судна планували розташувати біля Одеси, і представники компанії зустрічалися з керівництвом Одеської області, плани довелося змінити.

“Між Румунією, Молдовою та Україною діють лінії електропередач. Ми можемо розмістити кораблі в Румунії та Молдові і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, – пояснює керівниця компанії.

Таким чином знімається проблема страхування: “Ми ведемо переговори про потужність приблизно 300-400 мегават. Ці потужності можуть забезпечити електроенергією один мільйон домогосподарств. Ми можемо направити три-чотири кораблі для забезпечення цієї потужності”, – розповідає Харезі.

Крім того, судна можуть розміщуватися в різних гаванях. Плавучі електростанції можуть розпочати постачання електроенергії протягом місяця після остаточного узгодження технічних, комерційних та безпекових питань.

Вона додала, що компанія пропонує електроенергію нижче собівартості виробництва електроенергії в Молдові та Румунії та нижче вартості європейського енергетичного пулу.

Нагадуємо:

Турецька суднобудівна компанія Karpowership є виробником, оператором і власником флоту енергокораблів. Вона готова до відправки плавучих “електростанцій” для України.

Енергокораблі (powerships) – судна спеціального призначення, на яких встановлені силові установки, що виконують роль джерела електроенергії.