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США підтримають передачу Німеччиною Україні основних танків Leopard-2

Дата: 09.12.2022
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Танк Leopard-2 війскові експерти найчастіше ставлять на 1-у сходинку рейтингів найкращих танків світу. На другому місці або поруч з ним називають американський "Абрамс" і немає навіть близько жодного танка з росії...

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard-2, про що раніше повідомляли ЗМІ. Про це вона написала у Twitter, повідомляє “Європейська правда”.

“Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки”, – написала Штрак-Циммерман. 7 грудня німецьке видання FAZ повідомило, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard-2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і  БМП Marder.

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