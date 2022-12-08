У короткому списку претендентів на премію Дитяча Книга року ВВС-2022 – книга “Крута історія України…”

До короткого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2022, яка є частиною щорічного літературного конкурсу “Книга року BBC”, увійшли книга Інни Ковалишеної “Крута історія України: від динозаврів до сьогодні”. Публікуємо рецензію члена журі конкурсу, блогера Віталія Чепиноги – на книгу, яка змагатиметься за головну премію у грудні.

“Малолітня донька моєї знайомої якось питалася в своєї бабусі: “Бабо, а ти динозаврів ще застала?”

Для того, щоб не виникало подібних непорозумінь, і написана ця чудова книга: “Крута історія України: від динозаврів до сьогодні”, Інни Ковалишеної.

Ця історія й справді крута. Починаючи від якості видання з чудовими малюнками, до інтерпретацій та доступних роз’яснень конкретних історичних фактів, подій і явищ.

У нас дійсно непроста національна історія. Часом і дорослі в ній губляться та помиляються. Тому дуже важливо, що змалечку діти зможуть вивчати і знати власну історію, написану цікаво, захопливо і зрозумілою мовою.

Окрім того, книга містить суттєвий “бонус”: це книга, насправді, ще й для дорослих. І то є великий привілей. Бо якщо кожен дорослий опанує історію України бодай на такому рівні і бодай в такому обсязі, зможе відрізнити Крейдяний період від Юрського, а Івана Богуна від Петра Дорошенка (не сплутавши при цьому з Порошенком), знатиме, хто такий Рябінінохадрос вебері, і де саме було море Паратетіс – це буде чудово!”, – пише Віталій Чепинога. Джерело: ВВС-News Україна