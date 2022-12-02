Погода сприяє ЗСУ у звільненні захоплених росіянами територій на Луганщині

За останній тиждень на Луганщині похолоднішало і земля достатньо промерзла, щоб ЗСУ могли швидше просуватися, звільняючи захоплені території. Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА Сергій Гайдай, пише “Кореспондент”.

“На сьогодні погода змінюється, зима бере своє, і мінусова температура, сподіваюся, дуже допоможе нашим захисникам. Якщо ще тиждень тому наші воїни поверталися з передової до вуха в болоті, обережно проїжджаючи, оскільки можна було будь-якої миті застрягнути, то вчора земля вже промерзла. Вона тверда, і техніка вже більш-менш спокійно може рухатися. Це для нас важливий фактор, оскільки можна буде найближчим часом просуватися трохи швидше”, – сказав Гайдай.

Він також зазначив, що наші війська вже досить близько біля Кремінної, і дуже сподівається, що найближчим часом ЗСУ потішать добрими новинами.

“Росіяни чітко розуміють, що Кремінну їм не втримати, оскільки далі, біля Старобільська, вони будують іншу лінію оборони. Від Кремінної йдуть дороги на різні напрямки – Сватове, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне там зовсім поряд, воно не може бути потужною фортецею, бо окупанти після повномасштабного вторгнення його повністю знищили на 50%. Але слід розуміти, що для наших військових це не буде легкою прогулянкою, бо окупанти на територію Луганщини привезли велику кількість особового складу і техніки. Кожен метр Луганщини дається дуже важко”, – сказав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники масово здійснюють дезертирство на території Луганської області. Росіяни затримують щодня майже 50 втікачів.