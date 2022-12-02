Культурний фронт: українське книговидавництво відновлюється і набирає обертів

29 листопада видання “Читомо” опублікувало дослідження роботи українських видавництв під час повномасштабного вторгнення. У ньому спробували прослідкувати, які зміни відбулися, сформувати основні напрямки роботи видавництв і зафіксувати стан українського книговидання нині.

Згідно з результатами, більша частина видавців, що припинили свою роботу після початку вторгнення росії — зараз відновили свою діяльність.

85,9% видавництв в Україні продовжують свою роботу під час війни, 14,1% частково провадять свою діяльність.

Підтримують українські видавництва і за кордоном: допомогу надали фонди та організації Ukrainian Emergency Art Fund, House of Europe, Goethe-Institu, USAID, “Толока”, Fundacja Powszechnego Czytania.

Крім того, видавці почали продавати свої книги не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Польщі. Звідти легше експортувати на ринки інших країн: у Німеччину, Чехію, Австрію, Францію, Італію, Іспанію.

Видавці помітили, що з повномасштабним вторгненням за кордоном зросла зацікавленість до української художньої літератури, репортажистики, щоденників, есеїв та навіть поезії.

Серед тем, якими цікавляться іноземні видавці та читачі: російсько-українська війна, українська історія та культура. Залишається популярною й дитяча та підліткова література.

Популярними за кордоном є українські автори: Сергій Жадан, Андрій Курков, Вікторія Амеліна, Катерина Міхаліцина, Станіслав Асєєв, Наталка Ворожбит, Ярослав Грицак. У видавців придбали права і на книжки Наталії Матолінець, Катерини Кулик, Романи Романишиної та Андрія Лесів, Мар’яна Прохаська та Тараса Прохаська, Олени Стяжкіної та інших письменників.