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До Дня ЗСУ Укрпошта презентує набір поштових марок “Зброя Перемоги”

Дата: 02.12.2022
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Укрпошта запускає в обіг набір поштових марок «Зброя Перемоги». Придбати марки набору «Зброя Перемоги» можна буде з 6 грудня, Дня Збройний Сил України, у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та в онлайн-магазині компанії.
З перших днів повномасштабної війни Збройні Сили України застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до Перемоги.
Зокрема це:
«Вільха» – реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки (Україна).
«Нептун» – протикорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів (Україна).
«Стугна-П» – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей (Україна).
«Байрактар ТБ2» – безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту (Туреччина).
FGM-148 «Джавелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів (США).
«Хаймарс» – високомобільна реактивна артилерійска система (США), яка викликає найбільшу паніку у росіян.
Марки із зображенням саме цієї зброї українці мзможуть придбати вже з 6 грудня.
Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде направлена ​​на допомогу Збройним Силам України.

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