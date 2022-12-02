До Дня ЗСУ Укрпошта презентує набір поштових марок “Зброя Перемоги”

Укрпошта запускає в обіг набір поштових марок «Зброя Перемоги». Придбати марки набору «Зброя Перемоги» можна буде з 6 грудня, Дня Збройний Сил України, у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та в онлайн-магазині компанії. Зброя Перемоги»

З перших днів повномасштабної війни Збройні Сили України застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до Перемоги.

Зокрема це:

«Вільха» – реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки (Україна).

«Нептун» – протикорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів (Україна).

«Стугна-П» – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей (Україна).

«Байрактар ТБ2» – безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту (Туреччина).

FGM-148 «Джавелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів (США). «Хаймарс» – високомобільна реактивна артилерійска система (США), яка викликає найбільшу паніку у росіян. Марки із зображенням саме цієї зброї українці мзможуть придбати вже з 6 грудня.

Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде направлена ​​на допомогу Збройним Силам України.