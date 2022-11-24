Пункти незламності: як знайти найближче місце зі зв’язком та світлом

Українців закликали подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Також при значній перерві в електропостачанні активується робота “пунктів незламності” — це місця, де є електрика та інтернет. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомили в Укренерго, у всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення після чергової масованої атаки Росії по Україні. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

“Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги.Але через мороз та крижаний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше”, — зазначили в Укренерго.

Українців закликали подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Також при значній перерві в електропостачанні активується робота “Пунктів Незламності”, яких наразі в Україні налічується понад чотири тисячі. Там є електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Мапа таких пунктів по всій країні розміщена на спеціальному сайті. Вона постійно поповнюється новими адресами. На мапі є поле для пошуку “пунктів незламності” за конкретною адресою.

На сайті nezlamnist.gov.ua вже є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати “Пунктом незламності” для українців.

Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах.