Львів отримав титул «Європейська молодіжна столиця 2025», повідомляє Європейський молодіжний форум.

Журі, скликане Європейським молодіжним форумом, оголосило своє рішення присудити Львову титул на основі детального плану, поданого муніципалітетом та місцевою мережею молодіжних просторів Tvory.

У заявці на участь Львів описав СВОЮ МОТИВАЦІЮ так: «З 24 лютого [коли Росія почала відкриту війну] ми маємо колосальний відтік молоді з країни, який уже перевищив два мільйони людей. Це ті, хто створював і продовжує творити Україну. Зважаючи на це, ми поставили перед собою бачення: сформувати та зміцнити молодіжний капітал і капітал у молоді для виживання, життя та розвитку. Тут і зараз. В європейській Україні. Бути тими, хто поширює цінності свободи у світі. Ми хочемо, щоб усі розуміли: наша самореалізація – це утвердження нашої країни».

Результати оголосили 23 листопада. «Це перший випадок, коли Європейська молодіжна столиця виграла титул, поки її країна перебуває у стані війни. Незважаючи на виклики, Львів представив детальний план, який сповнений надії та прагнення. Ми поділяємо цю надію з молодими людьми Львова і будемо поруч із ними, коли вони відбудовуватимуть свою країну», – сказав член правління Європейського молодіжного форуму Том Метью.

Програма «Європейська молодіжна столиця» на 2025 рік включатиме молодіжні форуми для участі на високому рівні в дебатах з різноманітних питань: від безпеки до науки та креативних індустрій. Це дасть можливість Львову брати участь у тренінгах, дискусіях, спілкуваннях та розвагах для молоді та молодіжних організацій з усієї Європи.

Львів також планує використати це звання для стимулювання волонтерства, розвитку навичок та працевлаштування серед молодих громадян. Програма поширюватиметься від притулків для внутрішньо переміщених осіб до громадських і молодіжних центрів.

Джерело: TheVillage