Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по ворогу

Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення щодо військового вторгнення РФ станом на ранок середи, 16 листопада.

“За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області”, – йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється також, що минулої доби РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України. Під ураженням опинилися житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури у Київській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Хмельницькій та інших областях країни.

“Противник випустив понад 90 ракет Х-101 і Калібр і більше десяти ударних БпЛА. За уточненою інформацією, 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 і один БпЛА Оріон знищили підрозділи Сил Оборони. Іде уточнення додаткової інформації”, – рапортують у Генштабі.

“У зв’язку зі значними втратами під час ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства і значно погіршився морально-психологічний стан. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й батальйон. Втрати в ньому склали понад 50 убитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформовано зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах”, – повідомляють у Генштабі.

Повідомляється також, що авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогові 14 ударів. Удари завдано по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по трьох позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу вдарили по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів окупантів.

Джерело: Кореспондент