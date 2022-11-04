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Зеленський – про ситуацію на фронті: хлопці вперед ідуть, а окупанти… за кораблями

Дата: 04.11.2022
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські війська на фронті просуваються вперед.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: “Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також… за кораблями!”.

Деталі: Водночас Зеленський не повідомив подробиць про просування українських військ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент також підкреслив, що українська артилерія стала найсильнішою у Європі і однією з найсильніших у світі.

“Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну”, – наголосив він.

Українська правда

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