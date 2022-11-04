Музикант з України пройшов до чвертьфіналу шоу “Голос Польщі”

Відомий вуличний музикант Євген Пельтек пройшов до чвертьфіналу шоу “Голос Польщі”, чуттєво виконавши пісню Святослава Вакарчука “Обійми”. Співак виконав композицію частково польською мовою, передають Патріоти України.

“Я відчував величезну відповідальність. Коли зупинив свій вибір на цій композиції, навіть не уявляв, як важко буде її виконувати. Емоції переповнювали”, – поділився Євген Пельтек. Чоловік каже, що пісня повернула його до жахливих реалій в Україні.

“Насправді дуже непросто співати, коли у тебе “комок у горлі”. Радий можливості виконати приспів польською мовою і передати таким чином сенс рок-балади нашим братам із Польщі”, – розповідає музикант.

Проникливе виконання українського хіта (див. відео за цим посиланням) не залишило байдужими тренерів проєкту. Юстина Стечковська не приховувала сліз, а зворушений рокер Марек Пекарчик прокоментував: “Коли ти співав, я думав, що у цей страшний для твоєї країни та для тебе час ти можеш співати тільки про кохання. Це єдина думка, яка може врятувати. Дякую тобі за цю пісню”.

Під час першого прямого ефіру Євгена підтримували учасники українського гурту “Антитіла”, які стали запрошеними гостями вокального шоу.

Нагадаємо, що Євген Пельтек – представник України у 13-му сезоні вокального шоу “Голос Польщі”. Свій шлях у проєкті вуличний музикант розпочав феєрично, розвернувши до себе усі чотири крісла та обравши команду співачки Lanberry.

На етапі “Битв” виконавця перехопили Томаш і Барон із гурту Afromental. Далі Євген успішно пройшов “Нокаути” з ліричною баладою Оззі Осборна “Dreamer” і продовжив переможні виступи у прямих ефірах.