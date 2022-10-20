Військовий експерт США переконаний: українська армія значно сильніша за російську і продовжить звільнення своїх територій

Диктатор Росії Володимир Путін вже не у змозі переломити динаміку війни в Україні – ЗСУ продовжать успішно звільняти окуповані війська РФ території. Таку думку висловив генерал Збройних сил США Девід Петреус, передають Патріоти України.

За його словами, Україна завдяки свідомості громадян, які масово стали на захист Батьківщини, організаційним зусиллям, навчанням військових та оборонній допомозі США і партнерів ЗСУ зараз мають значно більшу військову міць. Натомість Росія – перебуває у складній ситуації.

“Росія зараз перебуває у складній ситуації, путін вже нічого не може зробити, щоб переломити цю динаміку. “Референдуми” не призвели ні до чого. Спроба анексії чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення, і ми бачимо, що Україна звільняє ці території”, – заявив він.

Крім того, він провів паралель і зауважив, що під час “часткової” мобілізації у РФ більшість людей втекли з країни і не пішли до військкоматів. Тих же, кого все ж відправляють на фронт, мінімально навчають і вони майже не озброєні.

“Це справді означає десятки тисяч додаткових солдатів зі зброєю, які можуть з’явитися на полі бою. Але українські сили зараз настільки потужніші, настільки більш здатні воювати, ніж росіяни, що вони продовжать звільняти свої території”, – додав генерал армії США.

Довідка

Генерал Девід Петреус – досвідчений воєначальник, учасник кількох військових кампаній США за кордоном

У 2007—2008 роках командувач Міжнародними об’єднаними збройними силами в Іраку.

2008—2010 роки — голова Центрального Командування Збройних сил США

2010—2011 роки — командувач Об’єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані.

З вересня 2011 року до 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ.