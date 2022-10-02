Військовий експерт вважає, що росія миттєво отримає удар НАТО у разі найменшої її спроби застосувати ядерну зброю проти України

Подача заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу серйозно підвищила захист України. Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom, передають Патріоти України.
Він зазначив, що до ядерних загроз необхідно ставитися серйозно, однак і переоцінювати їх не варто. “Справа в тому, що це не загроза Росії Україні, а загроза Росії всьому світу. За нами стоїть все прогресивне людство, яке також буде боротися з цією ядерною загрозою. Я думаю, що воно вже бореться, тому що ті заяви, які ми чуємо, ті посили, які відправляються в бік військово-політичного керівництва Росії, говорять про те, що дуже мінімальний відсоток використання РФ ядерної зброї, навіть у найгіршому для неї випадку”, – сказав Світан.
“Це означає, що вони бачать нас у своєму строю, вони беруть участь у наших проблемах. Це сигнал, росіянам в тому числі, що буде удар у відповідь, а швидше за все – превентивний удар до того, як вони використають ядерну зброю”, – припустив він.
Світан думає, що удар може бути завдано спочатку по ядерному боєзапасу, у разі підготовки до його використання, а після – по військово-політичному керівництву країни.
“Вони будуть прикривати не тільки Україну, вони будуть прикривати Європу. Справа в тому, що ядерний удар в районі Україні принесе ядерне зараження в Європу”, – додав він.