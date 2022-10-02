Військовий експерт вважає, що росія миттєво отримає удар НАТО у разі найменшої її спроби застосувати ядерну зброю проти України

Подача заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу серйозно підвищила захист України. Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom, передають Патріоти України.

Він зазначив, що до ядерних загроз необхідно ставитися серйозно, однак і переоцінювати їх не варто. “Справа в тому, що це не загроза Росії Україні, а загроза Росії всьому світу. За нами стоїть все прогресивне людство, яке також буде боротися з цією ядерною загрозою. Я думаю, що воно вже бореться, тому що ті заяви, які ми чуємо, ті посили, які відправляються в бік військово-політичного керівництва Росії, говорять про те, що дуже мінімальний відсоток використання РФ ядерної зброї, навіть у найгіршому для неї випадку”, – сказав Світан.

Полковник вважає, що подача заявки на вступ НАТО підвищила захист України “як мінімум на кілька рівнів”. За його словами, якщо ми подали таку заявку, то вже мали якісь домовленості з партнерами.

“Це означає, що вони бачать нас у своєму строю, вони беруть участь у наших проблемах. Це сигнал, росіянам в тому числі, що буде удар у відповідь, а швидше за все – превентивний удар до того, як вони використають ядерну зброю”, – припустив він.

Світан думає, що удар може бути завдано спочатку по ядерному боєзапасу, у разі підготовки до його використання, а після – по військово-політичному керівництву країни.

“Вони будуть прикривати не тільки Україну, вони будуть прикривати Європу. Справа в тому, що ядерний удар в районі Україні принесе ядерне зараження в Європу”, – додав він.