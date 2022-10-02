Українські прикордонники звернулися до “частічно мобілізірованнних” росіян із закликом не сунутись в Україну

Українські прикордонники звернулись до частково мобілізованих осіб з Росії із закликом не потикатись в Україну.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: “Вперше і востаннє” – одразу наголошується в повідомленні, – прикордонники звернулись до представників держави агресора їхньою мовою.

Вони закликають росіян уникати мобілізації або здаватись у полон.

Дослівно: “Ваша “специальная операция на 3 дня” затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию… а, простите, мобилизацию. За семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит!”.