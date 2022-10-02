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Міністерство оборони України заявляє: після визволення Лиману російські війська “передислоковані” у мішки для трупів та в полон

Дата: 02.10.2022
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У Міністерстві оборони України прокоментували заяву росіян щодо того, що їхні війська були “виведені” з Лиману Донецької області на “більш вигідні позиції”. За їхніми даними, переважна більшість російських військ загинула або потрапила у полон.

Про це повідомили у Twitter відомства.

«Дякуємо «міністерству оборони» РФ за успішну співпрацю в організації навчань Ізюм 2.0. Майже всі російські війська, які базувалися у Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон», – зазначили у повідомленні.

Крім того, в Міноборони насмішкувато запитали у росіян, чи хотіли б вони ще “повторіть” подібний досвід.

Водночас 81 окрема аеромобільна бригада опублікувала відео, на якому українські військові заявляють, що повністю взяли Лиман під свій контроль.

Раніше українські військові звільнили п’ять населених пунктів під Лиманом.

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