﻿

ЗСУ йде вперед, а ворог несе рекордні втрати у живій силі та артилерії

Дата: 08.09.2022
Автор:

Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових, крім того було збито 2 літаки та 2 гелікоптери і знищено чи не найбільшу кількість артилерії протягом доби – 37 одиниць. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2112 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од,
  • РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 159 (+3) од,
  • літаків – 239 (+2) од,
  • гелікоптерів – 210 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 110 (+1).
Тривають успішні контрнаступальні бої на Харківщині та Херсонщині.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2022’.Вільне Козацтво Холодного Яру