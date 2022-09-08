ЗСУ йде вперед, а ворог несе рекордні втрати у живій силі та артилерії

Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових, крім того було збито 2 літаки та 2 гелікоптери і знищено чи не найбільшу кількість артилерії протягом доби – 37 одиниць. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали: