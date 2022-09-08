ЗСУ йде вперед, а ворог несе рекордні втрати у живій силі та артилерії

Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових, крім того було збито 2 літаки та 2 гелікоптери і знищено чи не найбільшу кількість артилерії протягом доби – 37 одиниць. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2112 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од,
- артилерійських систем – 1126 (+32) од,
- РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 159 (+3) од,
- літаків – 239 (+2) од,
- гелікоптерів – 210 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
- крилатих ракет ‒ 214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 110 (+1).
Тривають успішні контрнаступальні бої на Харківщині та Херсонщині.