ЗСУ ефективно контратакували ворога на Харківщині. Місцевих просять про “інформаційну тишу”

У Балаклії на Харківщині місцевих жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші щодо звільнення територій громади чи дій українських військових, повідомляє ТСН.
Місцева влада повідомила про можливе звільнення деяких населених пунктів громади, але наголосила, що це потребує підтвердження від Міноборони або Генштабу ЗСУ.
Про це йдеться на сайті міської ради Балаклії.
Крім того, інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки місцевих просять повідомляти до чат-боту Е-Ворог або писати безпосередньо до органів влади громади. Інформацію щодо колаборантів та зрадників, для подальшого притягнення до відповідальності слід також повідомляти до чат-боту або у повідомлення міськраді.
Тим часом, у російських ЗМІ ширяться панічні повідомлення про втрати окупаційних військ і їхню вимушену втечу з ряду населених пунктів Харківщини.