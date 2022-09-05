Спецназ української розвідки знищив базу ФСБ росії у окупованому місті в Запорізькій області

Спецназ Головного управління розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського район Запорізької області, знищив там базу підрозділу російського ФСБ та склад “бюлетенів” для псевдореферендуму.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: “Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено”.

Деталі: Кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Наразі окупанти ввели комендантську годину. Над містом помічено військові вертольоти.

В розвідці уточнили, що в результаті спецоперації ніхто з цивільних не постраждав.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 068 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,

артилерійських систем – 1 157 (+10) од,

РСЗВ – 294 (+0) од,

засоби ППО ‒ 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),

крилаті ракети ‒ 205 (+2),

кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!