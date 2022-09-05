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Спецназ української розвідки знищив базу ФСБ росії у окупованому місті в Запорізькій області

Дата: 05.09.2022
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Спецназ Головного управління розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського район Запорізької області, знищив там базу підрозділу російського ФСБ та склад “бюлетенів” для псевдореферендуму.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: “Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено”.

Деталі: Кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Наразі окупанти ввели комендантську годину. Над містом помічено військові вертольоти.

В розвідці уточнили, що в результаті спецоперації ніхто з цивільних не постраждав.

 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
  • РСЗВ – 294 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 205 (+2),
  • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!

 

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