Спецназ української розвідки знищив базу ФСБ росії у окупованому місті в Запорізькій області

Спецназ Головного управління розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського район Запорізької області, знищив там базу підрозділу російського ФСБ та склад “бюлетенів” для псевдореферендуму.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: “Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено”.
Деталі: Кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.
Наразі окупанти ввели комендантську годину. Над містом помічено військові вертольоти.
В розвідці уточнили, що в результаті спецоперації ніхто з цивільних не постраждав.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 068 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
- артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
- РСЗВ – 294 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
- крилаті ракети ‒ 205 (+2),
- кораблі / катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 107 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!