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Міністри оборони 20 північноєвропейських союзників на конференції у Копенгагені вирішують питання посилення військової допомоги Україні

Дата: 12.08.2022
Автор:

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Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. 

Про це повідомив “Укрінформ“, пише “Європейська правда”.

“Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони (Великої Британії) Бена Воллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні”, – заявив перед початком конференції її господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

 Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 11 серпня зазначив, що в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України, на якій обговорюватиметься подальша підтримка України, зокрема зброєю.

Нагадаємо, напередодні міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

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