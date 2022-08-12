Міністри оборони 20 північноєвропейських союзників на конференції у Копенгагені вирішують питання посилення військової допомоги Україні

Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.

Про це повідомив “Укрінформ“, пише “Європейська правда”.

“Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони (Великої Британії) Бена Воллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні”, – заявив перед початком конференції її господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 11 серпня зазначив, що в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України, на якій обговорюватиметься подальша підтримка України, зокрема зброєю.

Нагадаємо, напередодні міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.