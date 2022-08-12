Міністри оборони 20 північноєвропейських союзників на конференції у Копенгагені вирішують питання посилення військової допомоги Україні

Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.
Про це повідомив “Укрінформ“, пише “Європейська правда”.
“Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони (Великої Британії) Бена Воллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні”, – заявив перед початком конференції її господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.
Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.
Нагадаємо, напередодні міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.