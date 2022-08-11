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Повітряні сили ЗСУ подякували білоруським партизанам

Дата: 11.08.2022
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Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат прокоментував виданню Белсат вибухи на аеродромі Зябровка в Білорусі, згадавши партизанський рух у сусідній країні.

За його словами, партизани Білорусі “вже надзвичайно добре” допомагають Україні та ЗСУ.

“Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі. І з вашої теж”, – сказав він.

Ігнат зазначив: щодо ситуації в Зябровці поки що слід довіряти офіційним повідомленням Міністерства оборони України, як і у випадку з вибухом на російському військовому аеродромі в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

Аеродром Зябровка, переданий у користування росії, використовується для нальотів на території України. Скріншот з відеоспостреження

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