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CNN: росіяни втратили в Криму найбільше авіації за один день – від часу Другої світової війни

Дата: 11.08.2022
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Кремль може продовжувати брехати про "патєрьнєт" в Криму лише найпримітивнішим своїм громадянам. Ті ж з них, хто має доступ до світових інтернет-ресурсів, всеодно побачать реальну картину наслідків бездарності своїх вояк.

На російській авіабазі “Саки” в Новофедорівці (Крим) 9 серпня пролунало близько 12 вибухів. В результаті щонайменше сім військових літаків РФ було знищено, що може бути найбільшою втратою російської військової авіації за один день з часів Другої світової війни.

Про це свідчать дані дослідження, яке провів американський телеканал CNN.

Супутникові фотографії також показують, що вибухи спалили смугу рослинності навколо частини авіабази.

Напередодні OSINT-аналітик Олівер Александер у Twitter опублікував знімки  військового  аеродрому “Саки” у окупованому Криму. Александер вважає, що знищили 9-14 літаків, але звертає увагу, що зображення недостатньо хороші для підтвердження.

При цьому, якщо аналізувати оброблену версію зображень, то на них видно уламки 3 Су-24 на лінії польоту. За такої версії на авіабазі ліквідували 11 літаків, і, можливо, ще більше мають ушкодження від вибухів.

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