Ультрамарафонець збирає кошти на авто для фронту

Ультрамарафон навколо Черкас на 50 кілометрів подолано, але цілі ще не досягнуто . Антон Очаковський робить це заради збору коштів на заміну авто, яким його друг, військовий медик Максим Сокол вивозить поранених з передової. Вдалось зібрати за марафон 15000 грн із необхідних 90 000 гривень.

Тренер з тхейквондо, який є бійцем добровільного формування Червонослобідської територіальної громади, заявляє, що не збирається зупинятися, поки не досягне мети.

“310 кілометрів за 31 день. Реально? Не знаю. Але спробую… Ви можете продовжувати мене підтримувати, як в інформаційному полі, так і безпосередньо донатами. Кожен донат і репост рятує життя десяткам людей! Мої офіційні реквізити: 4441114418201784 Mono, 4149499371681261 Private. Вдячний кожному. Слава Україні!“, – написав спортсмен у своїх акаунтах в Instagram та Facebook.

1 липня Антон Очаковський стартував з новим забігом. Вже 2 липня ініціативу ультрамарафонця підтримав гурт «LEMON BITE», який дав благодійний концерт в одному з укриттів Черкас. Збір коштів триває…