90% українців – за вступ держави до ЄС, 73% – за вступ у НАТО

Переважна більшість українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО.
Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС
Дослівно соціологи: ”Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%”.
Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.