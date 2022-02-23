“Це вирішальний момент в історії Європи”: президент Естонії у Києві про російську загрозу

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що нинішні події є вирішальними для подальшої історії Європи, та закликав західних лідерів розуміти свою відповідальність.

Як повідомляє кореспондент “Європейської правди”, про це він сказав на спільній з президентом України пресконференції у Києві.

“Це вирішальний момент в історії Європи. Президент Путін буде відповідати перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Але також і ми, європейські і західні лідери, постали перед відповідальністю захистити свої цінності і відданість об’єднаній і мирній Європі. Наш обов’язок – захищати наші спільні цінності і демократію. Загроза для України – це загроза безпеці Європи”, – наголосив Алар Каріс.

За його словами, найменше, що Захід може зробити у цій ситуації – збільшити практичну підтримку України, та додав, що Естонія вже зробила це і робитиме надалі.

На рівні ЄС, зазначив президент, готується масштабний пакет санкцій проти Росії.

“Найважливіше: ми маємо зберігати двері ЄС та НАТО відкритими для України, і мати конкретні кроки щодо подальшої співпраці та інтеграції”, – зазначив Алар Каріс.

Він додав, що для реалізації своїх європейських і євроатлантичних прагнень Україні важливо продовжувати рухатися на шляху реформ.

21 лютого після рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати “незалежність” ОРДЛО Алар Каріс заявив, що Естонія ніколи не прийме це рішення та зауважив, що Путін шукає привід для війни проти України.

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