Українець рятує Дубай в Еміратах, видобуваючи питну воду з… повітря

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відео, опублікованому на сторінці проєкту Суспільне Око у Фейсбуці.

«Українці зробили свій внесок у відкриття нового Smart-парку в Дубаї. Тут воду добувають з повітря. Ця споруда дає воду кожному, хто хоче пити», – йдеться у повідомленні.

Smart Oasis — це споруда з живими рослинами, що генерує воду в автономному режимі та наливає її в посуд для відвідувачів Smart Park. Винахід, який зветься Smart Oasis, працює на сонячній енергії. Розробкою Smart Oasis займалося конструкторське бюро IDA та його засновник Олексій Приходько.

«Це автономні атмосферні генератори. Система може виробляти до 200 літрів води на добу. Вона також створює туман довкола та поливає рослини чотириметрового гриба», — пояснюється у відео.

Каркас споруди складається з майже 10 000 деталей, він був розроблений українським конструкторським бюро.

Встановлена система генерації води китайська, але українська компанія її доопрацювала та оснастила спеціальними таймерами для увімкнення системи генерації та пунктів видачі води. На даху споруди встановлені сонячні батареї потужністю близько 4 кВт.

Українська команда дослідників самостійно розробила систему автоматичного очищення панелей споруди від піску та пилу, системи автоматичного поливу та вирощування рослин, а також систему вироблення прохолодного туману.