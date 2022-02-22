У відповідь на агресію проти України: Великобританія запровадила санкції проти російських банків і олігархів, а Німеччина зупинила сертифікацію “Північного потоку-2″

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання квазі-республік “ДНР” і “ЛНР”.

Про це він заявив під час виступу у парламенті, пише “Європейська правда”.

Джонсон заявив, що під санкції потрапили п’ять російських банків. За його словами, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі.

Також санкції запроваджені проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

Джонсон попередив, що необхідно підготуватися до наступного кроку Росії після того, як минулої ночі вона “кричуще порушила” мирні угоди.

За його словами, наказ Путіна щодо нібито “миротворчих” військ на окупованих територіях “означає поновлене вторгнення в цю країну”.

Тим часом, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік – 2 після визнання Росією терористичних угрупувань “Л/ДНР”.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

У ході пресконференції у вівторок Канцлер засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати “незалежність” угрупувань “Л/ДНР” та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.

Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Шольц заявив, що газогін “Північний потік-2″ буде зупинений. Федеральне міністерство економіки переоцінить поставки газу в країну.

“На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. … Для Європи йде війна на сході. Такої катастрофи необхідно запобігти”, – сказав Шольц.

Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Його запуск не лише означає мільярдні фінансові втрати для України, але й призведе до неможливості утримувати українську газотранспортну систему.

Нагадуємо:

У понеділок президент РФ Владімір Путін підписав укази про визнання “республік” ОРДЛО та угоди “про дружбу та співпрацю” з ватажками терористів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО).

Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу “Північний потік-2″. Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.

РФ неодноразово використовувала ПП2 як важіль газового шантажу на Європу, що призвело до рекордно високих цін на газ, які утримуються на ринку ще з минулого року.

Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст “Газпром” заявив про завершення будівництва трубопроводу.

Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.