Євросоюз прийняв рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі повідомив, що Європейський Союз прийняв рішення про розгортання в Україні військової місії, зазначають Патріоти України.
Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене.
«Надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося», — наголосив Кулеба.
У жовтні минулого року, ми повідомляли, що Європейський союз розглядає можливість створення незалежної військової навчальної місії в Україні.
Документ Європейської служби зовнішніх зв’язків передбачав, що створення такої місії стане вираженням солідарності з Україною з урахуванням військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.
Тоді на створенні військової місії наполягали: Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина.
Окрім того повідомлялося, що таку позицію підтримують Швеція та Фінляндія.
Також про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС та Міністерства оборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепу Боррелю.