Євросоюз прийняв рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі повідомив, що Європейський Союз прийняв рішення про розгортання в Україні військової місії, зазначають Патріоти України.

«Європейський Союз ухвалив принципове рішення щодо розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії – це буде “важливим політичним сигналом” щодо початку співпраці ЄС та України у військовій сфері», – сказав Кулеба.

Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене.

«Надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося», — наголосив Кулеба.

У жовтні минулого року, ми повідомляли, що Європейський союз розглядає можливість створення незалежної військової навчальної місії в Україні.

Це відбувалося на тлі активності російських гібридних військ та загострення бойових дій на Донбасі.

Документ Європейської служби зовнішніх зв’язків передбачав, що створення такої місії стане вираженням солідарності з Україною з урахуванням військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

Тоді на створенні військової місії наполягали: Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина.

Окрім того повідомлялося, що таку позицію підтримують Швеція та Фінляндія.

Також про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС та Міністерства оборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепу Боррелю.