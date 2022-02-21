Військово-транспортний літак Канади доставив в Україну чергову партію зброї

Військовий літак Повітряних Сил Канади доставив піхотне озброєння для Збройних Сил України. ​

Про це повідомляє Мілітарний портвл з посиланням на Міністерство оборони України.

Військове майно доставив до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького військово-транспортний літак С-17.

Канада передала Україні снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети.

Також було передано прилади нічного бачення, спостереження та військове спорядження.

«Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка ​ Міністру національної оборони Аніті Ананд за її стійку позицію щодо підтримки України», – прокоментував прибуття борту Міністр оборони України Олексій Резніков.​

Допомога надіслана з метою стримування агресії Російської федерації.

«Ми очікуємо прибуття інших рейсів з Канади з оборонним озброєнням», – додав своєю чергою заступник Міністра оборони України Ростислав Замлинський.

В аеропорту борт з військовою допомогою зустріли також аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні полковник Роберт Фостер, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.​

Вантаж доставлений в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних Сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. ​

Це вже другий літак Королівських Канадських Повітряних Сил, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту. Перший прибув на початку лютого. Заявлено, що на цьому підтримка Канадою Збройних Сил України не припиниться. Очікується, що незабаром буде виконано ще декілька рейсів.