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Китай на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що підтримує незалежність і територіальну цілісність України

Дата: 21.02.2022
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У суботу, 19 лютого, міністр закордонних справ Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 виступив на підтримку української територіальної цілісності.

– Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені. Україна – не виняток, – сказав він.

Чому це важливо

Зазвичай Китай переважно зберігає нейтралітет у питанні безпеки України та агресії Росії. Офіційно він не визнав анексію Криму, але китайські бізнесмени продовжують торгувати з півостровом, незважаючи на його тимчасову окупацію.

Нинішня заява, офіційно озвучена перед цілим світом міністром від імені Китаю – серйозна підтримка на користь збереження миру в Україні та у Європі в цілому.

Факти.ICTV

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