Андрій Макаревич про дії Росії: “Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на грань війни”

Фронтмен гурту “Машина времени” Андрій Макаревич протягом восьми років агресії Росії проти України ніколи не боявся говорити, що думає і критикував владу РФ.Не лишився музикант й осторонь інформації про можливе вторгнення Росії до України. У себе на сторінці в Facebook Макаревич залишив короткий, проте зрозумілий пост, повідомляє ТСН.
У своєму пості у Facebook культовий російський музикант зазначив, що росіян “посварили з усім цивілізованим світом” і він взагалі не розуміє, “як вони все це терплять”.
Під постом музиканта розгорілася активна дискусія: “Почекаємо, поки весь світ стане нормальним, а там може і ми”, – пишуть юзери. На що Макаревич відповів: “З таким сусідом, як ми, світ нормальним не вийде”.
“Шкода, що немає лідера, який як мінімум виведе росіян на Марш світу. Нємцова вбили. А інші вже далеко”, – пишуть у коментарях фани. І цей коментар музикант не залишив без уваги: “Ось ось. Усі лідера чекають. А ми що, ми люди маленькі… “