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Тисячі одеситів пройшли Маршем Єдності, реагуючи на загрозу російської агресії

Дата: 20.02.2022
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Декілька тисяч одеситів взяли участь у Марші Єдності в неділю, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто та країну від будь-яких загроз.

Джерело: Радіо СвободаДумская

Деталі: За оцінками Радіо Свобода і поліції, у заході взяли участь близько двох тисяч людей, за оцінками “Думской” – близько трьох тисяч.

Колона пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів. На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходинках.

За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність.

“Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати, що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо”, – заявила Михайленко.

Колона пройшла центром міста по Дерибасівській та Приморському бульвару, вигукуючи “Слава Україні”, “Слава Героям Небесної сотні” та інші гасла.

Активну участь в марші взяла білоруська громада Одеси – група білорусів пронесла свій національний прапор та заявила про підтримку України за умов можливого великомасштабного вторгнення. Також у колоні пройшли військові курсанти, учасники АТО, військові капелани, переселенці та інші.
нагадаємо: раніше подібні багатотисячні марші єдності проти загрози російської агресії пройшли у Харкові та Києві.

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