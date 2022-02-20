Тисячі одеситів пройшли Маршем Єдності, реагуючи на загрозу російської агресії

Декілька тисяч одеситів взяли участь у Марші Єдності в неділю, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто та країну від будь-яких загроз.

Джерело: Радіо Свобода, Думская

Деталі: За оцінками Радіо Свобода і поліції, у заході взяли участь близько двох тисяч людей, за оцінками “Думской” – близько трьох тисяч.

Колона пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів. На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходинках.

“Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати, що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо”, – заявила Михайленко.

За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність.

Колона пройшла центром міста по Дерибасівській та Приморському бульвару, вигукуючи “Слава Україні”, “Слава Героям Небесної сотні” та інші гасла.

Активну участь в марші взяла білоруська громада Одеси – група білорусів пронесла свій національний прапор та заявила про підтримку України за умов можливого великомасштабного вторгнення. Також у колоні пройшли військові курсанти, учасники АТО, військові капелани, переселенці та інші.

нагадаємо: раніше подібні багатотисячні марші єдності проти загрози російської агресії пройшли у Харкові та Києві.