Українська армія готова до ефективної оборони держави

Український військовослужбовець переносить протитанковий ракетний комплекс NLAW під час навчань Об’єднаних сил на полігоні в Донецькій області. Це фото “Ассошиейтед Пресс” облетіло світ і стало ще одним символом підготовки українців до битви за землю своєї держави.

Через загрозу російського вторгнення українська армія перебуває у стані підвищеної боєготовності, пише NV.UA. Особливо після того, як низка західних видань опублікували розвіддані із точними датами початку російської атаки.

І хоча 15 лютого РФ оголосила, що підрозділи її Південного й Західного військових округів повертаються у місця постійної дислокації, ситуація поблизу українських кордонів і далі лишається загрозливою. Так, секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має інформації про те, що Росія справді відводить війська, а держсекретар США Ентоні Блінкен знову повторив, що вторгнення можливе «у будь-який момент».

Утім, поки Україна та Захід очікують на врегулювання безпрецедентної кризи у стосунках із Росією, країни — члени НАТО озброю­ють українську армію. Так, за останній місяць ЗСУ отримали від США понад 650 тонн військової допомоги, зокрема боєприпаси та переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Паралельно зі Сполученими Штатами озброюватися українській армії допомагає й Велика Британія. Ця країна надала військове спорядження, зокрема для військ територіальної оборони, а також кілька тисяч протитанкових керованих ракетних комплексів NLAW, які вважаються одними з найефективніших сучасних гранатометів для ведення міських боїв проти ворожої бронетехніки.

Також Україну озброюють Чехія, Латвія, Естонія та Литва. Остання нещодавно надала Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger. На черзі — ПЗРК Grom від Польщі.