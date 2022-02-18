Український фільм про війну на Донбасі отримав престижну міжнародну кіновідзнаку Берлінале

Кінокартина Марини Ер Горбач «Клондайк» здобула приз екуменічного журі секції Panorama Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

Зазначається, що прем’єра у Zoo Palast на Берлінале стала першим офлайн-показом створеної за підтримки Держкіно стрічки Марини Ер Горбач про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17.

Картина розповідає історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Родина очікує народження першої дитини, коли війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання.

На фестивалі фільм «Клондайк» представляла команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмах Вікторія Філіпова.

Світова прем’єра «Клондайку» відбулася в січні на міжнародному кінофестивалі «Санденс» у програмі World Dramatic Competition, де картина була відзначена премією за найкращу режисуру.

Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.